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Факты / Мир

США испытывают десять лекарств от Covid-19 — Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в США сейчас испытывают десять лекарств для лечения коронавируса.

— Сейчас проходят испытания 10 лекарств. В ближайшее время будет снято еще 15 (лекарств, — Ред.), — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

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По его словам, активные клинические испытания также проходят две потенциальные вакцины.

— Мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств, — отметил Трамп.

Напомним, в штате Нью-Йорк зафиксировали наибольший показатель смертности от коронавируса среди штатов США. Так, за минувшие сутки умер 731 человек.

Источник: Интерфакс-Украина

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