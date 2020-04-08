Во Франции ввели спецразрешения для въезда в страну

С 8 апреля все лица, которые хотят въехать во Францию, должны получить специальное разрешение, где будут указаны причины и цель визита.

Указанное ограничение устанавливается в рамках чрезвычайного положения.

— Ограничение доступа на территорию Франции устанавливаются в рамках чрезвычайного положения. От 0.00 8 апреля все приезжие обязаны иметь удостоверение в соответствии с ситуацией, — говорится в сообщении МВД.

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Документ можно получить по электронному адресу. Министерство разработало 3 вида разрешений: для въезда во Францию ​​из-за границы, для въезда на ее заморские территории из-за рубежа, а также для перемещения с французской материковой территории в заморские владения.

На данный момент в стране зарегистрировали 110 тыс. случаев заражения, умерли — более 10 тыс. человек.