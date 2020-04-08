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Факты / Мир

В Нью-Йорке зафиксировали наибольшую смертность от Covid-19 за один день

В штате Нью-Йорк зафиксировано самое большое число случаев смерти от вирусов за один день, несмотря на то, что в штате все еще находились приказы оставаться дома.

Число погибших в Нью-Йорке продолжает стремительно расти. Штат зарегистрировал 5 489 смертей, по сравнению с 4 758 днем ​​ранее.

Эти 731 смертельный исход представляют самое высокое увеличение числа погибших за один день с начала кризиса.

Эта цифра затмила жертв террористической атаки 11 сентября, в результате которой в городе погибли 2 753 человека.

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В Нью-Йорке также зарегистрировано самое большое число случаев заболевания среди всех штатов США, причем уже подтверждено 138 863 случая коронавируса.

Губернатор Эндрю Куомо заявил, что штат, похоже, приближается к пику своей пандемии.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность прекратить финансирование ВОЗ, поскольку организация во многом ошибается и больше ориентируется на Китай.

Источник: The Guardian

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