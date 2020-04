В Великобритании за сутки умерло почти 1 тыс. больных коронавирусом

В Великобритании зарегистрировали почти тысячу смертей от коронавируса в сутки.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Читайте: В Италии от коронавируса умерло около 10% больных

Число инфицированных за сутки — 5 492.

Общее количество заражений коронавирусом на островах — 60 733 людей, умерло 7 097 британцев.

Тесты сдали уже более 232 тыс. человек.

As of 9am 8 April, 282,074 tests have concluded, with 14,682 tests on 7 April.

232,708 people have been tested of which 60,733 tested positive.

As of 5pm on 7 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 7,097 have sadly died. pic.twitter.com/bWOBsyrrrs

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 8, 2020