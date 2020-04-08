Ухань открыли после нескольких месяцев блокировки

По мере того, как весь остальной мир медленно блокируется, китайский город Ухань, где вирус впервые появился в декабре прошлого года, начал вновь открываться.

Здоровые жители и гости — те, у кого есть зеленый код в приложении для здоровья — теперь смогут покинуть город.

Поезда, автомобильные и железнодорожные сообщения также возобновились.

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Прошло 11 недель с момента закрытия города с населением 11 миллионов человек.

Напомним, с начала вспышки более 3 300 человек умерли в Китае — подавляющее большинство из них из провинции Хубэй Ухани — и, согласно официальным данным, 81 740 человек были подтверждены как инфицированные.