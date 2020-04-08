ВОЗ призывает руководителей стран не политизировать тему борьбы против коронавируса.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Не надо политизировать тему вируса, если вы не хотите увидеть еще больше умерших, — сказал Гебрейесус.

Также он призвал США и Китай объединиться, чтобы победить коронавирус.

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К слову, в мире зафиксировали 1 млн 495 тыс. 051 случай коронавируса. Первую позицию по количеству инфицированных занимает США, где Covid-19 заболели 419 975 человек, из которых вылечилось 22 966 человек, а умерло – 14 262.

На втором месте по количеству инфицированных оказалась Испания. В стране зафиксировали 146 690 случаев.

Напомним, 7 апреля Украина получила рекомендацию от Всемирной организации здравоохранения продлить карантин.