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Факты / Мир

ВОЗ призывает руководителей стран не политизировать тему борьбы против коронавируса

ВОЗ призывает руководителей стран не политизировать тему борьбы против коронавируса.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Не надо политизировать тему вируса, если вы не хотите увидеть еще больше умерших, — сказал Гебрейесус.

Также он призвал США и Китай объединиться, чтобы победить коронавирус.

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К слову, в мире зафиксировали 1 млн 495 тыс. 051 случай коронавируса. Первую позицию по количеству инфицированных занимает США, где Covid-19 заболели 419 975 человек, из которых вылечилось 22 966 человек, а умерло – 14 262.

На втором месте по количеству инфицированных оказалась Испания. В стране зафиксировали 146 690 случаев.

Напомним, 7 апреля Украина получила рекомендацию от Всемирной организации здравоохранения продлить карантин.

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