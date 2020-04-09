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Австралия получила из Уханя 90 тонн масок и респираторов

Австралия получила гуманитарную помощь от Китая для борьбы с коронавирусом.

Грузовой самолет доставил из Уханя в Сидней 90 тонн защитных средств: маски, халаты и респираторы.

Австралийцы с возмущением восприняли эту новость из-за риска распространения вируса, но власть Австралии организовала передачу помощи, соблюдая все санитарно-гигиенические нормы.

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Экипажу шанхайского Suparna Airlines Boeing 747 не разрешили прогуливаться улицами Сиднея. На время транзита они должны были либо оставаться в аэропорту или самоизолироваться в жилых помещениях.

В свою очередь власти Австралии считают такую помощь нужной и своевременной.

Напомним, ранее мы писали, что Украина получит от США $1,2 млн для борьбы с Covid-19.

Источник: 7news.com.au

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