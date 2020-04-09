Австралия получила гуманитарную помощь от Китая для борьбы с коронавирусом.
Грузовой самолет доставил из Уханя в Сидней 90 тонн защитных средств: маски, халаты и респираторы.
Австралийцы с возмущением восприняли эту новость из-за риска распространения вируса, но власть Австралии организовала передачу помощи, соблюдая все санитарно-гигиенические нормы.
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Экипажу шанхайского Suparna Airlines Boeing 747 не разрешили прогуливаться улицами Сиднея. На время транзита они должны были либо оставаться в аэропорту или самоизолироваться в жилых помещениях.
В свою очередь власти Австралии считают такую помощь нужной и своевременной.
Напомним, ранее мы писали, что Украина получит от США $1,2 млн для борьбы с Covid-19.
Источник: 7news.com.au