Южной Корее удалось быстро стабилизировать ситуацию и обуздать коронавирус, хотя она была одной из первых стран, где стал активно распространяться Covid-19.

Достичь таких результатов стране и ее жителям помогли дисциплина и правильные действия власти.

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Как Южная Корея борется с коронавирусом?

Массовое тестирование граждан

В Южной Корее начали активно проверять граждан на Covid-19. Тестировали всех: кто контактировал с больными, кто имел симптомы и даже тех, у кого не было никаких признаков заболевания.

Обязательная изоляция больного и всех, кто с ним контактировал

Все больные и с подозрением на коронавирус проходили 14-дневный карантин. Они вынуждены были сидеть дома. Контролировали это с помощью специального приложения в мобильном телефоне.

Это приложение позволяло увидеть, что человек нарушил карантин, а также узнать, с кем он контактировал.

Иностранцев отправляли на самоизоляцию, за нарушение — депортация

На карантин отправляли не только больных, а всех людей, которые приезжали из-за границы. Иностранцам, нарушившим изоляцию, грозит депортация.

Тотальная дезинфекция

На территории всей страны антисептики установили на каждом шагу. А на входе в некоторые общественные места проверяли температуру.

Все носят маски

Маска в Южной Корее на время карантина стала частью этикета. Если человек вышел на улицу без защитного средства, на него сразу смотрели косо.

Все эти меры позволили стабилизировать ситуацию без введения жесткого карантина и не закрывать кафе, магазины, кинотеатры. Общественный транспорт в Южной Корее работает и работал в штатном режиме.

Напомним, ранее мы писали, что в Южной Корее разработали новый способ тестирования на коронавирус.