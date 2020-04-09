Более 1,9 тыс. смертей от Covid-19 за сутки: в США зафиксирован антирекорд

За последние сутки в США от коронавируса умерли 1 947 человек. Это самый высокий показатель от начала пандемии коронавируса.

Всего в США жертвами коронавируса стали 14 795 человек.

Число зараженных уже превысило 435 тыс., вылечились 22 891 пациент.

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Больше всего жертв в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Луизиана и Иллинойс.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в США сейчас испытывают десять лекарств для лечения коронавируса.