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Факты / Мир

Рекордный прирост за сутки: в России коронавирус у более 10 тыс. человек

В России за прошедшие сутки, 8 апреля, зафиксировали рекордное количество новых инфицированных коронавирусом – 1 459 человек.

13 человек умерли из-за осложнений, вызванных инфекцией.

В целом в 81 регионе России уже заразились коронавирусом более 10 тыс. человек.

Наибольшее число выявленных случаев заражения зафиксировано в столице страны – Москве (857).

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На втором месте по распространению коронавируса идет Санкт-Петербург.

Напомним, в России епископы и священники поднялись в воздух на вертолете над Волгоградом, чтобы помолиться об излечении заболевших Covid-19.

Источник: РБК

Фото: Dreamstime

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