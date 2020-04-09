В столице Беларуси Минске приняли первые серьезные ограничительные меры из-за распространения коронавируса Covid-19.

Теперь эти правила является не рекомендательными, а обязательными для всех.

Жителям столицы запрещается организовывать массовые события — поминки, юбилеи и свадьбы.

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Все компании и предприятия в Минске должны проводить совещания только по видеосвязи. Запрещается допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ и организовывать командировки.

Библиотеки, музеи, театры и выставки частично прекратят свою работу, а вот детские сады и школы будут работать и дальше. Высшим учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение.

Продолжат свою работу салоны красоты, гостиницы, рестораны и кафе — клиентам придется соблюдать дистанцию, а персонал обязательно должен работать в защитных масках.

Церкви и монастыри должны быть обеспечены средствами для дезинфекции икон, церковных книг и дверных ручек.

Также в Минске будут дезинфицировать подъезды домов и общественный транспорт. Метро продолжит свою работу.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что паника вокруг коронавируса в мире является необоснованной. Недавно он посоветовал беларусам бороться с коронавируса спортом и сметанным маслом. По словам Лукашенко, такой совет ему дал “один умный русский”.

Источник: Минский исполком