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Факты / Мир

Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

Известный продюсер, который сейчас осужден за сексуальные домогательства Харви Вайнштейн преодолел коронавирус. Он вылечился от болезни после 14-дневного карантина.

Он преодолел лихорадку и кашель. Его поместили в изоляцию после того, как тест на Covid-19 дал положительный результат.

Сейчас он содержится в тюремном отделении психического здоровья.

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68-летний Вайнштейн страдает высоким кровяным давлением, проблемами с сердцем, тяжелым диабетом и плохим состоянием позвоночника.

Напомним, суд в США приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы.

Источник: Daily Mail

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