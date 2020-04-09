Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

Известный продюсер, который сейчас осужден за сексуальные домогательства Харви Вайнштейн преодолел коронавирус. Он вылечился от болезни после 14-дневного карантина.

Он преодолел лихорадку и кашель. Его поместили в изоляцию после того, как тест на Covid-19 дал положительный результат.

Сейчас он содержится в тюремном отделении психического здоровья.

Читайте: Сексуальное насилие и изнасилование: суд отправил Харви Вайнштейна за решетку

68-летний Вайнштейн страдает высоким кровяным давлением, проблемами с сердцем, тяжелым диабетом и плохим состоянием позвоночника.

Напомним, суд в США приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы.