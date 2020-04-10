Карантин в Италии продлили до 3 мая

Правительство Италии продолжил общенациональный карантин до 3 мая.

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

На период с 13 апреля по 3 мая будут сохранены почти все ныне введены ограничения.

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Правительство разрешило открыть магазины детской одежды, книг и канцелярских товаров. Они заработают при условии, что будут придерживаться социальной дистанции.

Как писали Факты ICTV, итальянцы очень напуганы тем, что они имеют очень высокую заболеваемость и смертность от коронавируса. Украина отправила им на помощь 20 врачей.

Джерело: tgcom24.mediaset.it

Фото: Dreamstime