Карантин в Италии продлили до 3 мая

Правительство Италии продолжил общенациональный карантин до 3 мая.
Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
На период с 13 апреля по 3 мая будут сохранены почти все ныне введены ограничения.
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Правительство разрешило открыть магазины детской одежды, книг и канцелярских товаров. Они заработают при условии, что будут придерживаться социальной дистанции.
Как писали Факты ICTV, итальянцы очень напуганы тем, что они имеют очень высокую заболеваемость и смертность от коронавируса. Украина отправила им на помощь 20 врачей.
Джерело: tgcom24.mediaset.it
Фото: Dreamstime