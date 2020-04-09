Карантинные меры должны отменяться в несколько этапов — Еврокомиссия

Европейская комиссия разработала рекомендации относительно ослабления карантинних мер, которые необходимо будет сделать в странах ЕС, введенных из-за пандемии коронавируса.

Страны смогут самостоятельно решать, когда выходить из карантина.

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Однако Еврокомиссия призвала выполнить два необходимых условия: замедлить темпы распространения коронавируса и обеспечить достаточно мест в больницах.

— Меры должны отменяться в несколько этапов, с достаточным промежутком времени, к примеру, в один месяц, — заявили в Еврокомиссии.

Всего в мире зафиксировали 1 млн 582 тыс. 904 случая коронавируса. Первую позицию по количеству зараженных занимает США. В стране Covid-19 заболели 454 304 человека.

Напомним, ранее директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине будет в начале мая.

Источник: Deutsche Welle