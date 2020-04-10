По состоянию на 9 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 601 018 человек. Из них излечилось 354 972 человека, а 95 718 пациентов умерли.

США не первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 465 750 больных.

На втором месте сейчас Испания — там заразились 153 222 человек.

В Италии по состоянию на 10 апреля инфицированы уже 143 626 человек.

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За сутки в материковом Китае выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, 38 — “импортированы”.

Всего с начала эпидемии в Китае 82 919 человек инфицированы Covid-19.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 9 апреля зафиксировали 1 892 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.

Умерли от коронавируса 57 человек. Всего 45 пациентов уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.