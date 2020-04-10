Китай ограничит потребление мяса диких животных

Китай из-за пандемии коронавируса ограничит список животных, мясо которых можно будет покупать и потреблять.

Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны.

Как подозревают мировые ученые, вирус появился на одном из рынков в Ухане, где продавалось мясо змей, дикобразов и панголинов.

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В перечень пригодных для потребления животных попали не только свиньи, коровы, овцы и куры. Также китайцам разрешат потреблять отдельные виды оленей и страусов.

Несколько видов лисиц, енотов и норок можно содержать как скот, однако употреблять их мясо запретят.

Виды животных, которых связывают с возможным возникновением Covid-19, в частности, панголины, летучие мыши и змеи в перечень не попали. Также в этом списке нет собак.

— С развитием человеческой цивилизации и беспокойством общественности проблемой защиты животных собаки с традиционного скота превратились в животных-компаньонов. Никто не может рассматривать собак как скот, — говорится в сопроводительном объяснении проекта.

Потребление диких животных встречается в Китае не часто, но на юге страны существует развитая прибыльная торговля десятками видов различного животного мяса.

Недавно Факты ICTV рассказывали о том, что ученые предупредили китайцев о риске второй волны коронавируса.