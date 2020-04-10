В штате Нью-Йорк случаев коронавируса Covid-19 зафиксировали больше, чем в любой другой стране мира.

По состоянию на утро 10 апреля цифра инфицированных составляет 161 504. Испания зарегистрировала 153 тыс., а Италия — 143 тыс. пациентов.

В Китае, где впервые появился вирус, зарегистрировано 82 тыс. случаев.

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США в целом зафиксировали 468 887 случаев и почти 16 697 смертей. Излечилось только 25 928 пациентов. Во всем мире количество случаев Covid-19 уже превысила 1,6 млн.

По сообщению властей штата, количество смертей является рекордно высоким четвертый день подряд.

Вице-президент Майк Пенс убежден, что Covid-19 примерно в три раза заразнее, чем грипп.

Член экспертной группы Белого дома по противодействию пандемии Энтони Фоучи прогнозирует, что коронавирус унесет жизни не менее чем 60 тыс. американцев.

Напомним, в четверг, 9 апреля, в Соединенных Штатах был зафиксирован антирекорд: за сутки от Covid-19 умерло более 1,9 тыс. человек.