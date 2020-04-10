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Факты / Мир

В Южной Корее у 91 человека повторно диагностировали Covid-19

В Южной Корее у 91 пациента, который вылечился от коронавируса, подтвердили Covid-19.

Местные органы здравоохранения сообщили, что, скорее всего, произошло не повторное инфицирование, а реактивирование коронавируса, поскольку у всех обнаружили положительный результат за сравнительно короткое время после окончания карантина.

Кроме того, по мнению некоторых вирусологов, Covid-19 может оставаться латентным в определенных клетках и повторно перемещаться в дыхательные органы человека.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, что ученые опасаются, что коронавирус Covid-19 может скрываться в клетках человека и реактивироваться.

Но в то же время они успокаивают, что подобные случаи незначительно влияют на общие прогнозы эпидемии.

Источник: Yonhap

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