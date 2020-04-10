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Факты / Мир

В Йемене обнаружили первый случай Covid-19

Утром 10 апреля в Йемене зафиксировали первый случай коронавируса в штате Хадрамаут.

Об этом сообщили в Верховном национальном комитете по чрезвычайным ситуациям страны.

По словам чиновников, состояние пациента стабильное: ему предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.

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Йеменский журналист Анис Мансур поделился видео, где с минаретов мечетей района Аль-Шар, штат Хадрамут, громкоговорители призывают местных жителей оставаться дома и соблюдать комендантский час.

Напомним, Иран остается наиболее пораженной Covid-19 страной средневосточного региона. Недавно члены ООН осудили несвоевременные действия Ирана по борьбе с коронавирусом.

Источник: Reuters

Фото: Dreamstime

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