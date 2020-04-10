В Йемене обнаружили первый случай Covid-19

Утром 10 апреля в Йемене зафиксировали первый случай коронавируса в штате Хадрамаут.

Об этом сообщили в Верховном национальном комитете по чрезвычайным ситуациям страны.

По словам чиновников, состояние пациента стабильное: ему предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.

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Йеменский журналист Анис Мансур поделился видео, где с минаретов мечетей района Аль-Шар, штат Хадрамут, громкоговорители призывают местных жителей оставаться дома и соблюдать комендантский час.

ماذن مساجد مديرية الشحر بحضرموت تنادي بمكبرات الصوت البقاء في المنازل واللالتزام بحظر التجوال بعد تسجيل أول إصابة بفايروس #كورونا

هناك حضر داخلي وحضر خارجي بمنع دخول حضرموت او الخروج منها #اليمن #Yemen #COVIDー19 pic.twitter.com/uSEtbj0FF1 — الصحفي/ أنيس منصور (@anesyeme) April 10, 2020

Напомним, Иран остается наиболее пораженной Covid-19 страной средневосточного региона. Недавно члены ООН осудили несвоевременные действия Ирана по борьбе с коронавирусом.