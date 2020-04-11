







Очереди скорых: в России не успевают принимать больных на Covid-19 / 4 фотографии

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России подтверждено 1 667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, зафиксировано 12 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 250 человек.

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«Это просто дезинфекция!», говорили они. На видео можно четко разглядеть, как из «скорых» выносят больных и заносят на каталках в здание больницы. Ещё вариант для кремлеботов — на дезинфекцию заносят людей. pic.twitter.com/wNOBMnzNEG — Сергей Наумович (@sergonaumovich) April 11, 2020

Всего в московских стационарах проходят лечение уже более 6,5 тыс. больных коронавирусом. По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут, значит, количество заболевших и госпитализированных будет расти.

Как писали Факты ICTV, итальянцы очень напуганы тем, что они имеют очень высокую заболеваемость и смертность от коронавируса. Украина отправила им на помощь 20 врачей.