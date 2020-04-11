В Москве резко увеличилось количество зараженных коронавирусом — у больниц выстроились огромные очереди из машин скорой помощи.
Больницы не успевают принимать больных. Пробки образовались на подъезде к Федеральному клиническому центру высоких медицинских технологий в городе Химки Московской области.
По сравнению с данными на прошлой неделе, количество госпитализированных с коронавирусом увеличилось вдвое. В 85% пациентов обнаружили пневмонию.
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Очереди скорых: в России не успевают принимать больных на Covid-19 / 4 фотографии
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России подтверждено 1 667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, зафиксировано 12 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 250 человек.
Очередь из скорых. Москва. pic.twitter.com/a6CYqgcROZ
— Öру, Элл 1⃣9⃣8⃣4⃣ (@polniypesez) April 10, 2020
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«Это просто дезинфекция!», говорили они. На видео можно четко разглядеть, как из «скорых» выносят больных и заносят на каталках в здание больницы.
Ещё вариант для кремлеботов — на дезинфекцию заносят людей. pic.twitter.com/wNOBMnzNEG
— Сергей Наумович (@sergonaumovich) April 11, 2020
Всего в московских стационарах проходят лечение уже более 6,5 тыс. больных коронавирусом. По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут, значит, количество заболевших и госпитализированных будет расти.
Как писали Факты ICTV, итальянцы очень напуганы тем, что они имеют очень высокую заболеваемость и смертность от коронавируса. Украина отправила им на помощь 20 врачей.Теги: Коронавирус Covid-19, МоскваЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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