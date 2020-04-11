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Факты / Мир / Россия

Очереди скорых: в России не успевают принимать больных на Covid-19

В Москве резко увеличилось количество зараженных коронавирусом — у больниц выстроились огромные очереди из машин скорой помощи.

Больницы не успевают принимать больных. Пробки образовались на подъезде к Федеральному клиническому центру высоких медицинских технологий в городе Химки Московской области.

По сравнению с данными на прошлой неделе, количество госпитализированных с коронавирусом увеличилось вдвое. В 85% пациентов обнаружили пневмонию.

Очереди скорых: в России не успевают принимать больных на Covid-19 / 4 фотографии

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России подтверждено 1 667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, зафиксировано 12 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 250 человек.

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Всего в московских стационарах проходят лечение уже более 6,5 тыс. больных коронавирусом. По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут, значит, количество заболевших и госпитализированных будет расти.

Как писали Факты ICTV, итальянцы очень напуганы тем, что они имеют очень высокую заболеваемость и смертность от коронавируса. Украина отправила им на помощь 20 врачей.

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