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Факты / Мир

Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

По состоянию на 11 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 698 416 человек. Из них излечилось 376 677 человек, а 102 764 пациента умерли.

США не первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 501 419 больных.

На втором месте сейчас Испания — там заразились 158 273 человека, умерло 16 081.

В Италии по состоянию на 11 апреля инфицированы уже 147 577 человек.

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В Китае с начала эпидемии 83 003 человека инфицированы Covid-19.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 11 апреля зафиксировали 2 203 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.

Умерли от коронавируса 69 человек. Всего 61 пациент уже выздоровел — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.

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