По состоянию на утро 11 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 698 416 человек. Из них выздоровели 376 677 человек, а 102 764 пациента умерли.

США находятся на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев – 501 419 больных.

На втором месте сейчас Испания, где коронавирусом заразились 158 273 человека, умерло – 16 081.

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Италия опустилась на третью позицию. Там 147 577 больных, из них 18 849 умерли и 30 455 выздоровели.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

Франция — 125 931;

Германия — 122 171;

Великобритания — 74 605;

Бельгия — 26 667;

Швейцария — 24 551;

Нидерланды — 23 249;

Португалия — 15 472;

Австрия — 13 560;

Швеция — 9 685;

Норвегия — 6 314;

Польша — 5 955.

По состоянию на 9.30 11 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом человек 73 умерли, а 79 пациентов выздоровел. За сутки было 308 новых случаев.

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.