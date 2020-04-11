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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 11 апреля

По состоянию на утро 11 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 698 416 человек. Из них выздоровели 376 677 человек, а 102 764 пациента умерли.

США находятся на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев – 501 419 больных.

На втором месте сейчас Испания, где коронавирусом заразились 158 273 человека, умерло – 16 081.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Италия опустилась на третью позицию. Там 147 577 больных, из них 18 849 умерли и 30 455 выздоровели.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

  • Франция — 125 931;
  • Германия — 122 171;
  • Великобритания — 74 605;
  • Бельгия — 26 667;
  • Швейцария — 24 551;
  • Нидерланды — 23 249;
  • Португалия — 15 472;
  • Австрия — 13 560;
  • Швеция — 9 685;
  • Норвегия — 6 314;
  • Польша — 5 955.

По состоянию на 9.30 11 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом человек 73 умерли, а 79 пациентов выздоровел. За сутки было 308 новых случаев.

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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