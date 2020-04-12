По состоянию на утро 12 апреля в мире коронавирус обнаружен у 1 777 666 человек. Из них выздоровели 404 372 человека, а 108 867 пациентов умерли.
США находятся на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 529 951 больной.
На втором месте сейчас Испания, где коронавирусом заразились 163 027 человек, умерло 16 606.
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Италия опустилась на третью позицию. Там 152 271 человек заразился, из них 19 468 умерли.
Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Франция — 130 730;
- Германия — 125 452;
- Великобритания — 79 885;
- Бельгия — 28 018;
- Швейцария — 25 107;
- Нидерланды — 24 571;
- Португалия — 15 987;
- Австрия — 13 806;
- Россия — 13 584;
- Норвегия — 6 409;
- Польша — 6 356;
По состоянию на 9.00 12 апреля в Украине зафиксировали 2 777 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.
Умерли от коронавируса 83 человека. В общем 89 пациентов уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинских. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.