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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 12 апреля

По состоянию на утро 12 апреля в мире коронавирус обнаружен у  1 777 666 человек. Из них выздоровели 404 372 человека, а 108 867 пациентов умерли.

США находятся на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 529 951 больной.

На втором месте сейчас Испания, где коронавирусом заразились 163 027 человек, умерло 16 606.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Италия опустилась на третью позицию. Там 152 271 человек заразился, из них 19 468 умерли.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

  • Франция — 130 730;
  • Германия — 125 452;
  • Великобритания — 79 885;
  • Бельгия — 28 018;
  • Швейцария — 25 107;
  • Нидерланды — 24 571;
  • Португалия — 15 987;
  • Австрия — 13 806;
  • Россия — 13 584;
  • Норвегия — 6 409;
  • Польша — 6 356;

По состоянию на 9.00 12 апреля в Украине зафиксировали 2 777 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.

Умерли от коронавируса 83 человека. В общем 89 пациентов уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинских. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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