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Факты / Мир

Папа Римский призвал страны к солидарности в борьбе с коронавирусом

12 апреля Папа Римский Франциск в своем Пасхальном обращении к Городу и миру призвал прекратить огонь в вооруженных конфликтах, которые сейчас происходят во всем мире.

— Пусть Христос просветит всех, кто несет ответственность за конфликты, чтобы они имели смелость поддержать призыв к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира, — сказал Папа Римский.

Для предотвращения распространения коронавируса он провел богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане без верующих.

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Папа Римский также обратился к странам, которые борются с коронавирусом. Он отметил необходимость уменьшить или простить долги бедных стран.

Ранее Папа Римский озвучил неожиданную гипотезу возникновения коронавируса.

Источник: Deutsche Welle

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