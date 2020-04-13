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Борис Джонсон вылечился от коронавируса — тест отрицательный

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдал анализы на коронавирус, прежде чем выписаться из больницы 12 апреля.

Они дали отрицательный результат.

В настоящее время Джонсон находится в загородной резиденции Чекерс вместе со своей беременной невестой Керри Симондс.

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Премьер все еще восстанавливается и пока не вернулся к работе, сообщил представитель премьер-министра. Он отказался говорить, когда именно Джонсон начнет выполнять свои обязанности. Пока его замещает глава МИД Доминик Рааб.

Напомним, Борис Джонсон заболел коронавирусом в конце марта. Сначала он лечился дома, но потом его забрали в больницу. Он провел два дня в реанимации.

Источник: Sky News

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