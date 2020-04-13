По состоянию на утро 13 апреля в мире коронавирус обнаружен у 1 850 807 человек. Из них выздоровели 430 623 человека, а 114 251 пациент умер.

США находятся на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 557 571 больной.

На втором месте сейчас Испания, где коронавирусом заразился 166 831 человек, умерло 17 209.

Италия опустилась на третью позицию. Там 15 6363 человека заразились, из них 19 899 умерли.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

Франция — 133 670;

Германия — 127 854;

Великобритания — 85208;

Бельгия — 29 647;

Швейцария — 25 415;

Нидерланды — 25 746;

Португалия — 16 585;

Австрия — 13 945;

Россия — 15 770;

Норвегия — 6 525;

Польша — 6 674.

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По состоянию на 9.00 13 апреля в Украине зафиксировали 2 777 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Умерли от коронавируса 83 человека. В общем 89 пациентов уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.