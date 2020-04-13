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Факты / Мир

Миллиардер Стэнли Чера из Нью-Йорка умер от коронавируса

От осложнений вызванных коронавирусом, умер американский миллиардер Стэнли Чера.

78-летний нью-йоркский застройщик был госпитализирован 24 марта с симптомами Covid-19.

В состав бизнес-империи Crown Acquisitions, которая пренадлежит Чере, входят несколько торговых объектов. Также он занимался строительством в Нью-Йорке. Его состояние Forbеs оценил в $1,3 млрд.

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Чера дружил с президентом Дональдом Трампом, был спонсором Республиканской партии США.

По данным Федеральной избирательной комиссии, с 2016-го по 2019 год он пожертвовал $402 тыс. организациям, которые занимаются поддержкой президентства Трампа.

Как писали Факты ICTV, в американском городе Бейкерсфилд в штате Калифорния на закрытой вечеринке во время карантина произошла стрельба. Есть погибшие и раненые.

Фото: CNN

Источник: CNN

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