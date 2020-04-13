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Факты / Мир

Пандемия коронавируса: ВОЗ рекомендует постепенно ослаблять карантин

Введенные из-за коронавируса меры странам необходимо отменять поэтапно.

Об этом на брифинге заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

— В то время как вирус очень быстро распространяется, его спад происходит намного медленнее. Другими словами, путь вниз гораздо медленнее пути вверх, — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Также он добавил, что меры по сдерживанию нужно снимать медленно.

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По словам гендиректора ВОЗ, необходимо предпринимать действия исходя из того, как себя ведет коронавирус.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине увеличилось количество тестирований на коронавирус в сутки.

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