Пандемия коронавируса: ВОЗ рекомендует постепенно ослаблять карантин

Введенные из-за коронавируса меры странам необходимо отменять поэтапно.
Об этом на брифинге заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
— В то время как вирус очень быстро распространяется, его спад происходит намного медленнее. Другими словами, путь вниз гораздо медленнее пути вверх, — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.
Также он добавил, что меры по сдерживанию нужно снимать медленно.
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По словам гендиректора ВОЗ, необходимо предпринимать действия исходя из того, как себя ведет коронавирус.
Ранее Факты ICTV писали, что в Украине увеличилось количество тестирований на коронавирус в сутки.