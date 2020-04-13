PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Препарат Нелфинавир блокирует размножение коронавируса — ученые

Японские ученые предварительно установили, что препарат Нелфинавир блокирует размножение коронавируса.

Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека.

Во время лечения ВИЧ это лекарство применяют в сочетании с другими антиретровирусными препаратами.

После изучения девяти подобных Нелфинавиру препаратов, ученые пришли к выводу, что он способен остановить репликацию возбудителя коронавируса даже в малых дозах.

Читайте: Поборол за 48 часов: в Австралии нашли препарат от коронавируса

Механизм его действия заключается в подавлении активного центра фермента вируса.

Ученые рекомендовали включать Нелфинавир в перечень потенциально эффективных лекарств против коронавируса.

В наших аптеках продаются таблетки Вирасепт, содержащие этот препарат.

Однако цена одной упаковки составляет более 25 тыс. грн.

Напомним, ранее мы писали, помогает ли препарат тоцилизумаб в лечении коронавируса.

Источник: BioRxiv

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка