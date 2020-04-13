Японские ученые предварительно установили, что препарат Нелфинавир блокирует размножение коронавируса.
Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека.
Во время лечения ВИЧ это лекарство применяют в сочетании с другими антиретровирусными препаратами.
После изучения девяти подобных Нелфинавиру препаратов, ученые пришли к выводу, что он способен остановить репликацию возбудителя коронавируса даже в малых дозах.
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Механизм его действия заключается в подавлении активного центра фермента вируса.
Ученые рекомендовали включать Нелфинавир в перечень потенциально эффективных лекарств против коронавируса.
В наших аптеках продаются таблетки Вирасепт, содержащие этот препарат.
Однако цена одной упаковки составляет более 25 тыс. грн.
Напомним, ранее мы писали, помогает ли препарат тоцилизумаб в лечении коронавируса.
Источник: BioRxiv