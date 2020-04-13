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Факты / Происшествия

Торнадо в США: люди прячутся в общих убежищах, несмотря на Covid-19

На юго-востоке США разбушевались торнадо. Десятки смертоносных смерчей скоростью 320 км/час пронеслись по штатам Миссисипи и Луизиана. От стихии люди вынуждены были прятаться в общих помещениях, несмотря на меры по борьбе с коронавирусом.

Стихия нанесла значительный ущерб округам Уолтхолл, Джефферсон-Дэвис, Ковингтон и Джонс. Торнадо повалили деревья и разрушили дома. По предварительной информации, минимум шесть человек погибло, количество пострадавших уточняется.

Торнадо нагрянули в штат Техас, а в Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.

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Торнадо совпали с пандемией коронавируса в США, но правительство не закрывало убежища и разрешило гражданам прятаться в них от непогоды.

— Большинство безопасных комнат были оборудованы дезинфицирующим средством для рук. Мы советовали гражданам носить маски в комнатах, — отметили чиновники Миссисипи.

Также пострадавшим рекомендовали выдерживать дистанцию, чтобы не спровоцировать распространение вируса.

Напомним, ранее мы писали, что из-за пандемии коронавируса впервые в истории США стихийное бедствие объявили во всех штатах.

Источник: CNN

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