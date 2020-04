Торнадо в США: люди прячутся в общих убежищах, несмотря на Covid-19

На юго-востоке США разбушевались торнадо. Десятки смертоносных смерчей скоростью 320 км/час пронеслись по штатам Миссисипи и Луизиана. От стихии люди вынуждены были прятаться в общих помещениях, несмотря на меры по борьбе с коронавирусом.

Стихия нанесла значительный ущерб округам Уолтхолл, Джефферсон-Дэвис, Ковингтон и Джонс. Торнадо повалили деревья и разрушили дома. По предварительной информации, минимум шесть человек погибло, количество пострадавших уточняется.

Торнадо нагрянули в штат Техас, а в Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.

Торнадо совпали с пандемией коронавируса в США, но правительство не закрывало убежища и разрешило гражданам прятаться в них от непогоды.

A better view from the Starkville #tornado shelter during a warning. Still managing #SocialDistancing but it’s busy! #mswx pic.twitter.com/OmCmrXyKXd

— Craig Ceecee (@CC_StormWatch) April 12, 2020