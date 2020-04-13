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Факты / Мир

В Нидерландах коронавирусом заболели более 6 тыс. медиков

В Нидерландах стремительно растет количество случаев заражения коронавирусом среди медицинского персонала.

По состоянию на 13 апреля в стране зафиксировано 25 тыс. 587 случаев коронавируса, из которых около 26% — медики.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды такой рост связан с увеличением тестирования на коронавирус.

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К слову, всего в мире зафиксировали 1 878 076 случаев заражения коронавирусом. На первом месте по количеству инфицированных США, где заболело 558 526 человек.

На второй позиции оказалась Испания. В стране коронавирусом заболели 169 496 человек. На третьем месте по количеству инфицированных оказалась Италия, там зафиксировали 156 363 случая Covid-19.

Ранее Факты ICTV писали, что коронавирус продолжает приобретать новую симптоматику: теперь у пациентов наблюдается потеря чувствительности лицевого и тройничного нервов.

Источник: CNN

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