В ВОЗ рассказали, сколько еще продлятся вспышки коронавируса

Вспышки коронавируса продолжаться пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина.

Об этом сказал специальный представитель Генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

Он отметил, что до этого времени коронавирус будет возвращаться время от времени.

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— Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас, — сказал он.

Набарро призвал все страны разработать защитный механизм, который позволит мгновенно реагировать на новые случаи эпидемии и быстро организовывать изоляцию больных.

Ранее профессор Гонконгского университета Джозеф Ву заявил, что миру может грозить вторая волна распространения коронавируса, если власти стран снимут ограничительные меры до появления вакцины.

Источник: NBC-news