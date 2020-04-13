В десять раз убийственней свиного гриппа: в ВОЗ оценили опасность Covid-19

Коронавирус Covid-19 в десять раз смертоноснее, чем свиной грипп.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

— Мы знаем, что Covid-19 быстро распространяется. Этот вирус действительно смертельный — в десять раз смертельнее вируса, повлекшего пандемию гриппа в 2009 году, — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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Он добавил, что вспышки болезни набирают обороты очень быстро, а вот остановить их становится гораздо труднее.

— В некоторых странах случаи болезни удваиваются только за 3-4 дня.

По словам Гебреисуса, ограничительные меры из-за коронавируса опасно отменять сразу: это надо делать медленно и постепенно.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3 102 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.