Как считают инфицированных Covid-19 и сколько на самом деле больных в Украине

Каждые 8 ​​минут в Америке фиксируют смерть от Covid-19. Эти цифры на фоне других стран выглядят жутко. И напоминают уже итальянский сценарий.

Хотя сама Италия по уровню смертности до сих пор в лидерах, превысив отметку в 13%. В Германии куда более обнадеживающие цифры — здесь смертность чуть больше 2%. В Израиле около процента.

Врачи говорят: самая главная проблема — никто не знает, сколько реально инфицированы Covid-19. В большинстве стран сейчас в статистику попадают только те, у кого диагностирован средний и тяжелый уровень заболевания. По предположениям медиков, таких меньшинство.

Более половины больных имеют незначительные проявления, или вообще их нет.

Страны мира поделились на две категории.

Одни пытаются внедрить массовое тестирование. Другие проверяют только тех, кто входит в группу риска: по возрасту и сопутствующим болезням.

Ставку на массовую проверку сделала, в частности, Южная Корея. На один миллион населения здесь тестируют около 10 тыс. человек. Этим же путем пошел Сингапур — более 12 тыс. тестов. Как результат — эти страны имеют наименьшую смертность от коронавируса в мире.

Но не только дисциплинированность сыграла на руку. Немецкие ученые разработали собственные тест-системы еще тогда, когда Covid-19 не вышел за пределы Китая. Теперь же здесь делают по 50 тыс. тестов в день. Для сравнения в Великобритании только 12 тыс.

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Совсем другая картина в Италии. Здесь сработал принцип — когда не видишь опасность, то и не готовишься. В стране строгий карантин ввели только после скачка смертности.

Одна особенность итальянского подсчета. В большинстве случаев причиной смерти указано — коронавирус. Хотя как показала проверка института здравоохранения Италии — на самом деле люди умирали от патологий, которые Covid -19 обострил. К тому же, среди умерших много тех, кому вообще не оказывали помощь. Из-за нехватки кроватей и персонала.

А что же по подсчетам в Украине? Массового тестирования у нас пока не делают. Какая же на самом деле статистика заражений, сегодня не скажет ни один украинский врач.

Много вопросов и к статистике смертности. На сегодня в Украине она составляет более 3%. Но сюда не входят вспышки наподобие того, которая была зафиксирована в январе в Житомирской области. Тогда на загадочную пневмонию с тяжелым обострением заболели 2,5 тыс. человек. 22 из них умерли.

Не была ли это вспышка Covid-19? Точно не известно, так как тестов никто не делал. Теперь же они будут обязательными. С пятницы будут тестировать всех больных пневмонией.

Ученые оксфордского университета сделали свой прогноз: в Украине может быть более 12 тыс. больных. Смоделировали ситуацию на основе статистики заболеваемости в Великобритании и Италии. Но отечественное министерство здравоохранения эту цифру не подтверждает.

Комитет по иностранным делам парламента Великобритании в сокрытии реальных цифр обвинил и Китай. Мол, он пытался запутать процесс сбора данных о вирусе и манипулировал информацией, которой пользовалась ВОЗ.

Если бы не было сокрытие данных о вирусе, то эпидемия имела шансы остаться локальной историей, а не перерасти в пандемию планетарного масштаба. Говорит биофизик Александр Иванов. Подобным путем сокрытия информации пошла и Россия.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус.