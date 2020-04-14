Почему коронавирус Covid-19 возвращается к тем, кто уже переболел

У экспертов в области здравоохранения есть несколько предположений о том, почему результаты тестов некоторых выздоровевших могут быть положительными в течение нескольких дней и даже недель после улучшения самочувствия.

Имеющиеся тесты на Covid-19 обнаруживают остатки и следы вируса, но не живую инфекцию, а также длительные положительные тесты на вирус, могут быть связаны с недостатками иммунной системы.

Очистка организма от вируса – тяжелая работа для любой иммунной системы, но тем, у кого она слабая, похоже, труднее избавиться от Covid-19.

— Люди, которые получают иммунодепрессанты для трансплантации органов или костного мозга, или с прогрессирующей ВИЧ-инфекцией, часто выделяют вирус дольше, чем те, у кого имунная система сильнее, – говорит специалист по инфекционным заболеваниям из Медицинского центра Stanford Health Care.

Он добавляет, что в некоторых случаях процесс избавления от вируса может занимать недели и даже месяцы, притом что люди могут чувствовать себя выздоровевшими.

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Если сравнивать Covid-19 с другими сезонными вирусами, то иммунитет от них длится около года, и люди могут заражаться ими повторно.

— Большинство респираторных заболеваний дают вам период относительной защиты. Я говорю о годе или двух. Это то, что мы знаем о сезонных коронавирусах, – говорит эксперт по респираторным вирусным инфекциям из Медицинского центра Рочестерского университета Энн Фэлси.

Она отмечает, что другие инфекционные заболевания, подобные Covid-19, такие как SARS, могут генерировать более продолжительный иммунитет на два/три года.

К слову, китайские ученые призывают продлить срок карантина для всех людей, которых сейчас выписывают из больницы с отрицательными результатами теста на Covid-19.

Источник: Huffpost, Science Alert.