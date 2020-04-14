Хлорохин против коронавируса Бразилия остановила тестирование из-за смерти пациентов

В Бразилии во время тестирования лекарств от коронавируса повысилась смертность людей.

Антималярийный препарат хлорохин испытывали на 81 пациенте. Им давали разную дозу лекарств вместе с антибиотиками.

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11 пациентов умерли до шестого дня лечения. После этого завершили исследование препарата с высокими дозами.

К слову, в Украине не используют хлорохин для лечения коронавируса. Зато лечат менее токсичным походным гидроксихлорохином (Плаквенил).

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказывал, как правильно дезинфицировать очки от коронавируса.

Источник: The New York Times