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Факты / Мир

Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

По состоянию на 14 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 920 918 человек. Из них излечилось 447 984 человека, а 119 686 пациентов умерли.

США не первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 582 580 больных. 

На втором месте сейчас Испания — там заразились 170 099 человек, умерло 17 756.

В Италии по состоянию на 14 апреля инфицированы уже 159 516 человек. 

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

В Китае с начала пандемии 83 302 человека инфицированы Covid-19.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 13 апреля зафиксировали 2 777 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Умерли от коронавируса 83 человека. Всего 89 пациентов уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.

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