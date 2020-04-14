По состоянию на утро 14 апреля коронавирус в Польше обнаружили у 6 934 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции уже 487 человек.

Всего с начала пандемии Польша провела 143 тыс. тестов на выявление коронавируса.

Правительство стране ожидает пика эпидемии Covid-19 в мае-июне.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский заявил, что в ближайшие недели количество больных коронавирусом может увеличиться до 20-30 тыс. человек.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

В то же время он подчеркнул, что благодаря принятым мерам удалось существенно замедлить распространение Covid-19 на территории Польши.

Сейчас в польской промышленности возникли серьезные проблемы из-за нехватки рабочих.

Львиную долю составляли украинцы, которые вернулись домой из-за карантина.

Напомним, по состоянию на 9.00 14 апреля в Украине зафиксировано 3 372 случая коронавируса, из которых 98 — летальные. Полностью выздоровели уже 119 пациентов.