Коронавирус в США: Трамп претендует на полное право снятия блокировки

Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает полной властью, чтобы снять общенациональную блокировку коронавируса, противореча губернаторам и экспертам по правовым вопросам.

— Президент Соединенных Штатов называет выстрелы, — сказал Трамп во время пресс-конференции.

Однако Конституция США гласит, что штаты поддерживают общественный порядок и безопасность.

Десять штатов на восточном и западном побережьях США планируют отменить строгие приказы о пребывании дома.

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Глава Белого дома заявил, что его администрация заканчивает разработку плана по открытию экономики США, которая была в значительной степени закрыта для замедления распространения коронавируса.

Администрация Трампа объявила 1 мая потенциальной датой ослабления ограничений.

США являются глобальным эпицентром пандемии коронавируса с 682 619 подтвержденными случаями и 23 608 смертельными случаями.

Более того, в Америке не осталось ни одного штата, где не зафиксировали смерть от Covid-19.