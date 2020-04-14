По состоянию на утро 14 апреля в мире коронавирус обнаружен у 1 920 985 человек. Из них выздоровели 453 145 человек, а 119 686 пациентов умерли.

США находятся на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 582 580 больных.

На втором месте сейчас Испания, где коронавирусом заразились 170 099 человек, умерло 17 756.

Италия опустилась на третью позицию. Там 159 516 человек заразились, из них 20 465 умерли.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

Франция — 137 877;

Германия — 130 072;

Великобритания — 89571;

Бельгия — 30 589;

Швейцария — 25 688;

Нидерланды — 26 712;

Португалия — 16 934;

Австрия — 14 041;

Россия — 18 328;

Норвегия — 6 605;

Польша — 6 934.

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По состоянию на 14 апреля в Украине зафиксировали 3 102 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.

Умерли от коронавируса 93 человека. В общем 97 пациентов уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.