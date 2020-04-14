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Факты / Мир

Будто вырезали сердце: муж, жена и дочь умерли от Covid-19 за 14 дней

Трое британцев из одной семьи умерли в течение двух недель из-за осложнений во время Covid-19.

Жертвами коронавируса сначала стали 84-летний Кит Маквикар и 82-летняя Джин, после чего умерла также их дочь Джейн Харви. Люди жили в английском городе Бартон-апон-Трент, графстве Стаффордшир.

О трагедии в его семье рассказал 60-летний брат Джейн — Ричард.

— За 14 дней я потерял половину семьи. Ощущение, будто мне вырезали сердце, — описал он свои чувства.

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Умершая от Covid-19 Джейн в своих соцсетях призывала людей серьезно отнестись к ограничительным мерам в борьбе с коронавирусом. Женщина призывала сидеть дома и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, в США пара, состоящая в браке 51 год, умерла от Covid-19 с интервалом в 6 минут.

Источник: The Sun

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