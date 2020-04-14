Первый случай заражения коронавирусом от покойника — умер судмедэксперт

В Таиланде в городе Бангкок от коронавируса умер судебно-медицинский эксперт, который заразился Covid-19 от покойника.

Это первый в мире случай, когда человек заразился коронавирусом от умершего.

Также исследователи отмечают, что человек постоянно контактировал с умершими.

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К слову, ранее ВОЗ призвала осторожнее обращаться с умершими от коронавируса, так как пока неизвестно, как распространяется Covid-19.

Ранее Факты ICTV писали, что в Бразилии во время тестирования лекарств от коронавируса повысилась смертность людей.