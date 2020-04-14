ВОЗ допускает возможность рецидива у тех, кто вылечился от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения заявляет о возможном рецидиве коронавируса у тех, кто ранее излечился от Covid-19.

В их организме может не быть антител для новой борьбы с инфекцией. Об этом сообщила ведущий специалист ВОЗ по Covid-19 Мария ван Керкхове.

Она рассказала об исследовании, которое показало, что у части пациентов, которые вылечились, не было ответа антител, тем временем у других уровень ответа был высокий.

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Специалист отметила, что это не означает наличие иммунитета к повторному заражению Covid-19 у второй части обследованных.

По ее словам, необходимо обследовать больше людей, чтобы понять, создается ли у тех, кто переболел, иммунитет и как долго он может защищать человека.

Напомним, ранее в Южной Корее у 91 человека повторно диагностировали Covid-19.

Источник: CNBC