Виновные в распространении коронавируса понесут ответственность – Помпео

Виновные в распространении коронавируса понесут ответственность, но сначала нужно сосредоточиться на восстановлении мировой экономики.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Китай своевременно не предоставил информацию о новом вирусе, который появился в Ухане.

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— У нас будет время убедиться, что мы все понимаем, что произошло, и что те, кто виновен в этом, понесут ответственность. Я уверен, что это произойдет. На данный момент, я думаю, что нам абсолютно необходимо сосредоточиться на стоящей перед нами задаче создания таких систем, которые позволят нам вновь открыть американскую экономику, а в конечном счете и мировую экономику, — заявил он.

Помпео добавил, что сейчас важно понять, как и где все началось, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 920 918 человек. Из них излечилось 447 984 человека, а 119 686 пациентов умерли.

Источник: Госдеп