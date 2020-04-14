Уничтожить вирус за 48 часов. Методы борьбы с Covid-19 в мире и чем лечат в Украине

Революционная разработка американских ученых ошарашила весь мир — вакцина-пластырь от Covid-19. Маленькая пленка, которая умещается на кончике пальца, утверждают разработчики, будет более эффективной против Covid-19, чем уже привычные инъекции.

Для вакцины мы используем новую технологию — метод царапины. В организм она будет попадать непосредственно через кожу, с помощью микроигл, что есть на наклейке, — Луи Фалло, профессор дерматологии медицинской школы Питтсбурга.

Изобрести спасительный коктейль для человечества — сейчас сверхзадача для ученых всего мира. Исследователи буквально наперегонки работают в лабораториях. Вакцину разрабатывают в 70 различных странах.

Но вакцина — это вопрос не одного месяца. Более настойчиво ученые сейчас работают над поиском лекарств от коронавируса. И в ход идут, казалось бы, несочетаемые вещи. Разрекламированные Трампом лекарства от малярии, препараты против СПИДа, Эболы и даже против гельминтов. Это один из экспериментов австралийских ученых. Они тестируют Иверментин — это лекарство от паразитов.

Мы заметили, что даже одна доза этого препарата сможет остановить размножение вируса в течение 48 часов. Уже через сутки мы увидели резкое сокращение, — Кайли Вагстафф, ведущий исследователь университета биомедицинских исследований Монаша.

Борис Брыль, заведующий отделением коронавирусных больных в больнице Тель-Авива, только после обхода. Говорит: протоколов лечения против инфекции в его стране как таковых нет. Есть только рекомендации. Чаще всего пациентам назначают препарат против ревматоидного артрита или лекарства против малярии и антибиотики. Но это далеко не весь перечень.

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Парацетамол или Ибупрофен, если температура не выше 38. Или же противомалярийный хлорохин в сочетании с препаратами против СПИДа. Это то, что используют испанские медики. Но по сути это эксперимент, эффект хлорохина до сих пор до конца не изучен.

А вот американские медики замену не ищут. Запасы противомалярийного препарата в настоящее время контролирует сам президент Трамп.

Кроме того, используют лекарства против СПИДа и Эболы и менее популярные методы. К примеру, лечение оксидом азота. Известного как веселый газ, который используют во время наркоза.

А еще испытывают в качестве лекарств кровь пациентов, переболевших коронавирусом.

Плазму тех, кто выздоровел, называют временной вакциной для больных. Ведь в ней есть антитела против коронавируса. Этот метод уже взяли на вооружение во Франции и в Украине тоже хотят. Сейчас разрабатывают экспериментальный протокол.

Факты ICTV ранее писали о том, как медики находят лекарства против коронавируса.