99-летний ветеран из Британии собрал €4,5 млн на борьбу с Covid-19

В Великобритании 99-летний ветеран армии Том Мур собрал €4,5 млн, чтобы для помощи Национальной службе здравоохранения в борьбе с Covid-19.

Мужчина поспорил, что до своего дня рождения в конце апреля без помощи пройдет 2,5 км. Не нарушая карантин, он должен 100 раз пройтись своим 25-метровым двором.

С 8 апреля Мур проходит около 10 кругов вокруг дома. Он предполагает, что сможет преодолеть дистанцию ​​раньше своего дня рождения.

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Том Мур 8 апреля призвал всех, кто его поддерживает, пожертвовать деньги на помощь медикам. Он планировал собрать 1 тыс. фунтов стерлингов (примерно €1,2 тыс.). Однако уже более 170 тыс. человек со всего мира откликнулись на просьбу ветерана. Ему удалось собрать €4,5 млн.

Деньги потратят на помощь врачам, которые борются с пандемией коронавируса.

Ранее Факты ICTV писали, что 101-летний итальянец выздоровел от Covid-19. Мужчина родился во время пандемии испанского гриппа, в результате которой погибли от 30 до 50 млн человек по всему миру.