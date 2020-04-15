В Гренландии выздоровели все 11 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. К слову, эта единственная страна в мире, которой удалось побороть болезнь без летальных исходов.

Тест на Covid-19 сделали 912 людям с момента обнаружения первого случая болезни 16 марта.

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Премьер-министр Ким Кильсен объявил о планах постепенно открыть столицу Гренландии Нуук, если новые случаи заражения не появятся.

Ранее Факты ICTV писали, что на планете 2 000 231 случай заболевания коронавирусом. От осложнений Covid-19 умерло 126 758 человек.

В США 614 246 случаев заболевания коронавирусом, в Великобритании — 93 873, Франции — 143 303, Испании — 174 060, Турции — 65 111.

Источник: High North News