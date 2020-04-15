Правительство Грузии на 10 дней закрывает на карантин крупные города страны — Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.

Запрет начнет действовать с 21.00 15 апреля и касается всех местных жителей, кроме медработников, дипломатов, военных, аварийных и банковских служб.

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— Правительство направит на подпись президенту Грузии решение о продлении срока действующего с 21 марта режима чрезвычайного положения до 10 мая, — говорит советник премьер-министра страны Ираклий Чиковани.

По состоянию на 15 апреля в Грузии 306 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним, в Грузии граждане, которые из-за коронавируса находятся на карантине или самоизоляции, получат компенсацию за пропущенные рабочие дни.

Источник: stopcov.ge