Карантин в Новой Зеландии: как борются с Covid-19 за океаном

Уже всем надоевший коронавирус, задел Новую Зеландию. По сравнению со многими другими странами, Новая Зеландия держит удар, в частности благодаря карантину.

Сейчас украинцы остановили патриотические встречи, ведь вся Новая Зеландия, как и Украина на карантине. Выходить на улицу можно только по необходимости и в эти редкие вылазки обязательно держать дистанцию ​​с людьми.

— Очень смешно, когда идешь по улице и тебе на встречу кто-то бежит или кто-то идет и люди прям отскакивают друг от друга даже на проезжую часть, даже на газон куда угодно, на гору выбегают. Чтобы были эти два метра необходимые чтобы не переносить вирус, — рассказывают украинцы, которые живут в Новой Зеландии.

Они вспоминают, что когда в стране только объявили о карантине, новозеландцы несколько перепугались и начали штурмовать супермаркеты. Разбирали все, что видели — крупы, консервы, моющие средства, туалетную бумагу, как же без него.

Атаковали даже строительные магазины, скупали там строительные маски. Людей в супермаркетах было столько, что приходилось выстаивать сначала очереди из машин, чтобы заехать на парковку, а потом километровые очереди, чтобы заплатить за товары.

Украинцы уверяют, что так было в новозеландских маркетах только в начале карантина, впоследствии людей немного отпустило. Впрочем ненадолго, карантинная лихорадка изменилась предпасхальной.

Пасху в Новой Зеландии в этом году отмечали 12 апреля, а за несколько дней до этой даты люди выносили все из магазинов.

Собраться в магазинах — это наверное единственная слабость, которую проявили новозеландцы. По словам украинцев, местные добросовестно соблюдают изоляцию.

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Если в карантин улицы были заполнены людьми, а трассы автомобилями, то сейчас под открытым небом почти никого и не увидишь. Людям, которые остались из-за карантина без заработка государство финансово помогает.

Кроме того, государство позволило новозеландцам не выплачивать проценты по кредитам на недвижимость, арендодателям запретили поднимать цены на аренду жилья, проезд в автобусах для людей, которые вынуждены работать сделали бесплатным. Еще в эти дни — подешевел бензин.

Новозеландские власти делают максимум для того, чтобы коронавирус не испортил благосостояние жителей Новой Зеландии. За это чиновники требуют просто соблюдать карантин.

Если люди по-хорошему не понимают их наказывают, за нарушение карантина здесь могут посадить на шесть месяцев. Под раздачу попадут даже чиновники.

Ранее Факты ICTV писали, что в Бразилии во время тестирования лекарств от коронавируса повысилась смертность людей.