Из-за пандемии коронавируса CША может продлить домашний карантин до 2022 года.

Об этом говорится в исследовании школы общественного здравоохранения Гарвардского университета.

Ученые спрогнозировали возможные сценарии развития пандемии, основываясь на том, когда может появиться вакцина от коронавируса.

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— Социальное дистанцирование может понадобиться до 2022 года, если не появятся методы лечения Covid-19. Даже в случае победы над инфекцией, нужно продолжить эпидемологический контроль. Восстановление распространения коронавируса возможно уже в 2024 году, — говорится в исследовании.

По прогнозам Гарвардской команды, для окончательной победы над Covid-19 не стоит спешить возвращаться к прежнему образу жизни.

Кроме того, науке точно неизвестно, становятся ли люди невосприимчивыми к инфекции после выздоровления.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что пик заболеваемости Covid-19 еще впереди, а вакцина будет не раньше 2021 года.