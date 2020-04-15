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Факты / Мир

Карантин в США может затянуться до 2022 года — исследование

Из-за пандемии коронавируса CША может продлить домашний карантин до 2022 года.

Об этом говорится в исследовании школы общественного здравоохранения Гарвардского университета.

Ученые спрогнозировали возможные сценарии развития пандемии, основываясь на том, когда может появиться вакцина от коронавируса.

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—  Социальное дистанцирование может понадобиться до 2022 года, если не появятся методы лечения Covid-19.

Даже в случае победы над инфекцией, нужно продолжить эпидемологический контроль. Восстановление распространения коронавируса возможно уже в 2024 году, — говорится в исследовании.

По прогнозам Гарвардской команды, для окончательной победы над Covid-19 не стоит спешить возвращаться к прежнему образу жизни.

Кроме того, науке точно неизвестно, становятся ли люди невосприимчивыми к инфекции после выздоровления.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что пик заболеваемости Covid-19 еще впереди, а вакцина будет не раньше 2021 года.

Источник: CNN

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